При помощи Австралии задержали насильника несовершеннолетних дочерей

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Киевской области задержан мужчина, который осуществлял сексуальную эксплуатацию 14-летней и 15-летней дочери для продажи порнографической продукции внутри и за пределами страны. Об этом сообщил Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает УНН.

“Полицейские установили, что 45-летний отец двоих детей — 14 и 15 лет — регулярно использовал их для съемок видео порнографического содержания. Также мужчина за деньги предоставлял дочерей в сексуальную эксплуатацию как гражданам Украины, так и иностранцам”, - говорится в сообщении.

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В Департамент киберполиции поступила информация от австралийских коллег, спецподразделения Argos штата Квинсленд, о том, что они обнаружили в сети Интернет фото порнографического содержания с участием детей, которое, вероятно, было изготовлено на территории Украины.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.

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Работники Департамента киберполиции, совместно со следователями полиции Киевской области, при процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области, установили 45-летнего жителя Киевской области, который причастен к созданию фото и видеофайлов порнографического содержания с участием своих детей. Полученные видеофайлы человек продавал в так называемом сегменте сети Интернет DarkWeb.

Во вторник, 20 ноября, с привлечением сотрудников спецподразделения КОРД в доме, где проживает подозреваемый, полицейские проводят санкционированный обыск. Следственные действия также проводятся по месту жительства так называемого крестного отца обеих девушек — 46-летнего киевлянина, который подозревается в причастности к сексуальной эксплуатации детей.

Сейчас полицейские уже обнаружили предметы порнографического характера, фото- и видеопродукцию порнографического содержания с участием несовершеннолетних девушек. Также в квартире жителя Киевщины обнаружена граната РГД-5, на место проведения обыска направлены взрывотехники.

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Решается вопрос о задержании подозреваемого и его товарища в порядке статьи 208 УПК Украины. Также решается вопрос об изъятии обеих девушек из семьи и их переезд в реабилитационный центр.

Ранее УНН сообщал, что правоохранительные органы Украины и Австралии работают над разработкой общего системного взаимодействия противодействия киберпреступности.

Отметим, что половые преступления в отношении несовершеннолетних требуют создания механизма предотвращения. Так, в Раде предлагают создать Реестр осужденных за половые преступления в отношении несовершеннолетних. Кроме того, в Нацполиции хотят создать открытый реестр педофилов.

Также в украинском парламенте предложили ввести уголовную ответственность за хранение детского порно.

Напомним, 12 июля киберполиции задержала в Житомирской области мужчину, который снимал порно с 11-месячной дочерью.

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