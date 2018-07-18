У Дніпрі викрили масштабний порнохаб

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Правоохоронці затримали організаторів мережі порностудій. Про це повідомила прес-служба Національної поліції у Дніпропетровській області, передає УНН.

“Оперативники і слідчі виявили 22 жінки, залучених до роботи порностудій як веб-моделі. За встановленими адресами, а також в автомобілях, що належить зловмисникам, правоохоронці провели санкціоновані судом обшуки. Під час процесуальних дій виявлено і вилучено 18 комплектів техніки, серед яких веб-камери, комп’ютерна техніка та інші речові докази. Загальна вартість вилученого обладнання — 300 тисяч гривень. Крім того, вилучено гроші в сумі 16 тисяч доларів США та 115 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозріла інформація надійшла у березні цього року. Оперативники УБЗПТЛ поліції Дніпропетровської області отримали дані про функціонування мережі онлайн-порностудій. За цим фактом слідчі обласної поліції внесли інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кваліфікувавши дії зловмисників за ч. 3 ст. 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво) КК України. 

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що мережу порностудій організував 39-річний мешканець м. Дніпро. Йому в цьому допомагала 31-річна місцева мешканка.

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Чоловік здійснював загальне керівництво групою, зокрема — координував дії учасників групи в частині контролю роботи повій, підшукування нових “співробітниць”, ведення бухгалтерії, виплати грошей членам групи тощо. У цьому йому активно допомагала жінка-співорганізатор.

Члени групи орендували житло на довгостроковій основі, придбавали необхідне обладнання, а також здійснювали рекламу свого “бізнесу”. Крім того, зловмисники активно втягували у свою діяльність дівчат та молодих жінок.

В ході документування дій зловмисників поліцейські встановили шість місць розташування порностудій. Вказані квартири використовувалися для надання сексуальних послуг клієнтам. При цьому встановлено факти залучення до роботи порностудій і неповнолітніх.

Відповідно до ч. 3 ст. 302 Кримінального кодексу України, за якою слідчими кваліфіковано дії викритих зловмисників, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 7 років.

Нагадаємо, 16 липня у Києві викрили Інтернет-порностудію.

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