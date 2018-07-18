В Днепре разоблачили масштабный порнохаб

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КИЕВ. 18 июля. УНН. Правоохранители задержали организаторов сети порностудий. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области, передает УНН.

“Оперативники и следователи обнаружили 22 женщины, привлеченных к работе порностудий как веб-модели. По установленным адресам, а также в автомобилях, принадлежащих злоумышленникам, правоохранители провели санкционированные судом обыски. Во время процессуальных действий обнаружено и изъято 18 комплектов техники, среди которых веб-камеры, компьютерная техника и другие вещественные доказательства. Общая стоимость изъятого оборудования — 300 тысяч гривен. Кроме того, изъяты деньги в сумме 16 тысяч долларов США и 115 тысяч гривен”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозрительная информация поступила в марте этого года. Оперативники УБПТЛ полиции Днепропетровской области получили данные о функционировании сети онлайн-порностудий. По данному факту следователи областной полиции внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований, квалифицировав действия злоумышленников по ч. 3 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) УК Украины. 

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что сеть порностудий организовал 39-летний житель г. Днепр. Ему в этом помогала 31-летняя местная жительница.

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Мужчина осуществлял общее руководство группой, в частности — координировал действия участников группы в части контроля работы проституток, подыскивания новых “сотрудниц”, ведение бухгалтерии, выплаты денег членам группы и тому подобное. В этом ему активно помогала женщина-соорганизатор.

Члены группы арендовали жилье на долгосрочной основе, приобретали необходимое оборудование, а также осуществляли рекламу своего “бизнеса”. Кроме того, злоумышленники активно вовлекали в свою деятельность девушек и молодых женщин.

В ходе документирования действий злоумышленников полицейские установили шесть мест расположения порностудий. Указанные квартиры использовались для оказания сексуальных услуг клиентам. При этом установлены факты привлечения к работе порностудий и несовершеннолетних.

Согласно ч. 3 ст. 302 Уголовного кодекса Украины, по которой следователями квалифицированы действия уличенных злоумышленников, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, 16 июля в Киеве разоблачили Интернет-порностудию.

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