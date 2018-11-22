Отцу, насиловавшему несовершеннолетних дочерей, суд назначил арест с возможностью внесения залога
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Подозреваемому в изнасиловании несовершеннолетних дочерей и так называемому крестному отцу девушек Святошинский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде ареста с залогом, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Решением судьи Святошинского районного суда города Киева 45-летний житель Киевской области был взят под стражу с возможностью внесения залога в размере 352 400 гривен.
Второму фигуранту дела - так называемому крестному отцу детей - также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 352 000 гривен.
Напомним, 20 ноября, полиция задержала мужчину, который насиловал несовершеннолетних дочерей. Установлено, что он регулярно использовал двух своих детей - 14 и 15 лет - для съемок видео порнографического содержания. Также, за деньги предоставлял их в сексуальную эксплуатацию как гражданам Украины, так и иностранцам.