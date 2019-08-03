В Николаевской области в результате опрокидывания грузовика погиб водитель
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Новобугском районе Николаевской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель грузовика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в регионе.
Сегодня, 3 августа, около 7:00 на автодороге Н-11 между г. Новый Буг и г. Казанка 29-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем Volvo, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд в кювет, после чего транспортное средство перевернулось.
“В результате дорожно-транспортного происшествия водитель грузовика погиб на месте происшествия. По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами”, — сообщили в пресс-службе.
Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, продолжаются следственные мероприятия.
Как сообщал УНН, полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Черновицкой области.