У Чернівецькій області сталася ДТП: загинула одна людина та ще 4 отримали травми

Попередньо, внаслідок зіткнення двох автомобілів постраждало п’ятеро осіб. Один з потерпілих загинув на місці пригоди.

Сьогодні, 3-го серпня, приблизно о 15:00 у селі Тарашани Глибоцького району сталося зіткнення автомобілів “Volkswagen Sharan” і “Mercedes-Benz”.

“На місці події працівники поліції з’ясували, що вказані автівки їхали у попутному напрямку. Зі слів очевидців, водій мінівена „Volkswagen Sharan“, що рухався попереду, раптово почав маневр розвороту. Кермувальник легковика „Mercedes-Benz“, який їхав позаду, не встиг зреагувати й допустив зіткнення”, — вказано у повідомленні поліції.

Внаслідок отриманих під час аварії травм, водій мінівена загинув на місці пригоди. Встановлено, що померлий був громадянином сусідньої держави.

“Також під час зіткнення тілесні ушкодження отримали водій легковика та троє його пасажирів. Потерпілих доставлено до лікарні. На місці автопригоди працюють слідчо оперативні групи ГУНП в Чернівецькій області та Глибоцького відділення поліції”, — додали у НП.

Нагадуємо, на Львівщині через зіткнення двох вантажівок постраждала дитина.