В Черновицкой области произошло ДТП: погиб один человек и еще 4 получили травмы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Черновицкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черновицкой области.
Предварительно, в результате столкновения двух автомобилей пострадали пять человек. Один из пострадавших погиб на месте происшествия.
Сегодня, 3 августа, примерно в 15:00 в селе Тарашаны Глыбоцкого района произошло столкновение автомобилей “Volkswagen Sharan” и “Mercedes-Benz”.
“На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что указанные машины ехали в попутном направлении. По словам очевидцев, водитель минивэна „Volkswagen Sharan“, который двигался впереди, внезапно начал маневр разворота. Водитель легковушки „Mercedes-Benz“, который ехал сзади, не успел среагировать и допустил столкновение”, — указано в сообщении полиции.
В результате полученных во время аварии травм, водитель минивэна погиб на месте происшествия. Установлено, что умерший был гражданином соседнего государства.
“Также во время столкновения телесные повреждения получили водитель легковушки и трое его пассажиров. Пострадавшие доставлены в больницу. На месте ДТП работают следственно оперативные группы ГУНП в Черновицкой области и Глубокского отделения полиции”, — добавили в ЧП.
Напоминаем, на Львовщине из-за столкновения двух грузовиков пострадал ребенок.