У Миколаївській області внаслідок перекидання вантажівки загинув водій

Сьогодні, 3 серпня, близько 7:00 на автодорозі Н-11 між м. Новий Буг та м. Казанка 29-річний чоловік, керуючи вантажним автомобілем Volvo, за попередніми даними, не впорався із керуванням та допустив з’їзд в кювет, після чого транспортний засіб перекинувся.

“Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій вантажівки загинув на місці пригоди. За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”, — повідомили у прес-службі.

Встановлюються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди, тривають слідчі заходи.

Як повідомляв УНН, поліція встановлює обставини смертельної ДТП у Чернівецькій області.