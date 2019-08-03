У Миколаївській області внаслідок перекидання вантажівки загинув водій
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Новобузькому районі Миколаївської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій вантажівки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у регіоні.
Сьогодні, 3 серпня, близько 7:00 на автодорозі Н-11 між м. Новий Буг та м. Казанка 29-річний чоловік, керуючи вантажним автомобілем Volvo, за попередніми даними, не впорався із керуванням та допустив з’їзд в кювет, після чого транспортний засіб перекинувся.
“Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій вантажівки загинув на місці пригоди. За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”, — повідомили у прес-службі.
Встановлюються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди, тривають слідчі заходи.
Як повідомляв УНН, поліція встановлює обставини смертельної ДТП у Чернівецькій області.