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В Николаевской области прокуратура оспаривает в суде региональный статус русского языка

Киев • УНН

 • 14077 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Николаевская областная прокуратура просит Николаевский окружной административный суд признать противоправным и недействительным решения Николаевского городского совета от 21 августа 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального в Николаеве. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, передает УНН.

В Николаевской области прокуратура оспаривает в суде региональный статус русского языка

Городской совет, по словам омбудсмена, несколько раз переносил рассмотрение решения об отмене регионального статуса русского языка. Поэтому прокуратура решила отменить региональный статус русского языка через суд.

Цитата

"Депутаты Николаевского городского совета неоднократно игнорировали вопрос отмены этого решения, хотя должны были это сделать в шестимесячный срок со дня вступления в силу закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" - то есть полтора года назад. В связи с этим я дважды обращался в ГПУ обеспечить его отмену в судебном порядке. Надеюсь, что Николаевский админсуд наконец отменит это позорное антиконституционное решение", - заявил Кремень.

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Добавим

Кремень также сообщил, что по информации, которой располагает Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка, до сих пор в силе остаются решения по функционированию региональных языков Днепропетровской и Луганской областных советов, Болградского городского и районного советов Одесской области, Волокивского, Тарасивецкого, Прутского, Великобудского и Острицкого сельских советов Закарпатской области.

Напомним

В апреле Кремень сообщил, что решение Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального языка в городе Николаеве до сих пор остается в силе.

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