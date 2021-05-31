У Миколаївській області прокуратура оскаржує в суді регіональний статус російської мови

Міська рада, за словами омбудсмена, кілька разів переносила розгляд рішення про скасування регіонального статусу російської мови. Тому прокуратура вирішила скасувати регіональний статус російської мови через суд.

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“Депутати Миколаївської міської ради неодноразово ігнорували питання скасування цього рішення, хоча мали це зробити у шестимісячний термін з дня набрання чинності закону України „Про забезпечення функціонування української мови як державної“ — тобто півтора роки тому. У зв’язку з цим я двічі звертався до ГПУ забезпечити його скасування у судовому порядку. Сподіваюся, що Миколаївський адмінсуд нарешті скасує це ганебне антиконституційне рішення”, — заявив Кремінь.

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Додамо

Кремінь також повідомив, що за інформацією, яка є у розпорядженні Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови, досі чинними залишаються рішення щодо функціонування регіональних мов Дніпропетровської та Луганської обласних рад, Болградської міської та районної рад Одеської області, Волоківської, Тарасівецької, Прутської, Великобудської та Острицької сільських рад Закарпатської області.

Нагадаємо

У квітні Кремінь повідомив, що рішення Миколаївської міської ради про надання російській мові статусу регіональної мови у місті Миколаєві досі залишається чинним.