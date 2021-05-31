У Миколаївській області прокуратура оскаржує в суді регіональний статус російської мови

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 30435 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 108930 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 151328 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 135182 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 141673 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 99114 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 83502 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 187580 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88688 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 281756 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
91%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 60020 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 68761 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 23726 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 32491 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 49057 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 153636 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 187580 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 281756 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 448908 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 434865 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 7336 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 33580 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 39009 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 39431 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 40358 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

У Миколаївській області прокуратура оскаржує в суді регіональний статус російської мови

Київ • УНН

 • 14077 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Миколаївська обласна прокуратура просить Миколаївський окружний адміністративний суд визнати протиправним та нечинним рішення Миколаївської міської ради від 21 серпня 2012 року про надання російській мові статусу регіональної в Миколаєві. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає УНН.

У Миколаївській області прокуратура оскаржує в суді регіональний статус російської мови

Міська рада, за словами омбудсмена, кілька разів переносила розгляд рішення про скасування регіонального статусу російської мови. Тому прокуратура вирішила скасувати регіональний статус російської мови через суд.

Цитата

“Депутати Миколаївської міської ради неодноразово ігнорували питання скасування цього рішення, хоча мали це зробити у шестимісячний термін з дня набрання чинності закону України „Про забезпечення функціонування української мови як державної“ — тобто півтора роки тому. У зв’язку з цим я двічі звертався до ГПУ забезпечити його скасування у судовому порядку. Сподіваюся, що Миколаївський адмінсуд нарешті скасує це ганебне антиконституційне рішення”, — заявив Кремінь.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уже не регіональна: де на території Луганської області російська мова залишилась без "статусу"

Додамо

Кремінь також повідомив, що за інформацією, яка є у розпорядженні Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови, досі чинними залишаються рішення щодо функціонування регіональних мов Дніпропетровської та Луганської обласних рад, Болградської міської та районної рад Одеської області, Волоківської, Тарасівецької, Прутської, Великобудської та Острицької сільських рад Закарпатської області.

Нагадаємо

У квітні Кремінь повідомив, що рішення Миколаївської міської ради про надання російській мові статусу регіональної мови у місті Миколаєві досі залишається чинним.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.91
Золото
$3,122.06
Ethereum
$1,593.45