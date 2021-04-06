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Рішення про надання російській мові статусу регіональної у Миколаєві досі чинне - Кремінь

Рішення про надання російській мові статусу регіональної у Миколаєві досі чинне - Кремінь

Київ • УНН

 • 15781 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Рішення Миколаївської міської ради про надання російській мові статусу регіональної мови у місті Миколаєві досі залишається чинним. Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Facebook, передає УНН.

Цитата

“За інформацією прокуратури Миколаївської області, досі залишається чинним рішення Миколаївської міської ради № 19/4 від 21.08.2012 „Про надання російській мові статусу регіональної мови м. Миколаєва“. Обласною прокуратурою до Миколаївської міської ради скеровано запит щодо надання інформації про заходи, вжиті до скасування чи визнання нечинним зазначеного рішення ради. У разі невжиття останньою належних заходів, прокуратурою буде порушено питання щодо звернення з позовом до суду про визнання нечинним та протиправним відповідного рішення Миколаївської міськради”, — написав Кремінь.

Кремінь також закликав місцеві ради усіх рівнів активізувати роботу щодо розробки та ухвалення регіональних програм розвитку й функціонування української мови. “З часу ухвалення Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” Ніжинська міськрада першою серед місцевих рад проголосувала місцеву програму розвитку та функціонування української мови.

“Переконаний, що відповідні програми мають бути ухвалені усіма місцевими радами”, — наголосив Уповноважений.

Доповнення

Кремінь повідомляв, що у Запорізькій області російську мову позбавили статусу регіональної.

З 16 січня українська мова стала мовою обслуговування споживачів в Україні як єдина державна. Так, з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування мала перейти на українську мову, обслуговування будь-якою іншою мовою може здійснюватися лише на прохання клієнта.

За два місяці Офіс мовного омбудсмена отримав майже тисячу повідомлень про порушення щодо обслуговування споживачів державною мовою. Найбільше — у Києві та області, а львів’яни, до прикладу, скаржаться в основному на порушення в інших областях.

Відзначимо, що порушення таких норм означатимуть для закладів адміністративні штрафи — від 200 до 700 неоподатковуваних мінімумів (від 3400 до 11 900 грн). Ці зміни набудуть чинності лише у липні 2022 року.

У Верховній Раді зареєстровано кілька законопроектів, два — від “слуг народу”, якими пропонується скасувати (№ 4638) або відтермінувати (№ 4638-2) норму про штрафи для сфери послуг.

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