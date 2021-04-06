Решение о предоставлении русскому языку статуса регионального в Николаеве до сих пор действующее - Кремень
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Решение Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального языка в городе Николаеве до сих пор остается в силе. Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook, передает УНН.
Цитата
“По информации прокуратуры Николаевской области, до сих пор остается в силе решение Николаевского городского совета № 19/4 от 21.08.2012 „О предоставлении русскому языку статуса регионального языка г. Николаева“. Областной прокуратурой в Николаевской городский совет направлен запрос о предоставлении информации о мерах, принятых для отмены или признания недействительным указанного решения совета. В случае непринятия последней надлежащие меры, прокуратурой будет поднят вопрос об обращении с иском в суд о признании недействительным и противоправным соответствующего решения Николаевского горсовета”, — написал Кремень.
Кремень также призвал местные советы всех уровней активизировать работу по разработке и принятию региональных программ развития и функционирования украинского языка. “С момента принятия Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” Нежинский горсовет первый среди местных советов проголосовал местную программу развития и функционирования украинского языка.
“Убежден, что соответствующие программы должны быть приняты всеми местными советами”, — подчеркнул Уполномоченный.
Дополнение
Кремень сообщал, что в Запорожской области русский язык лишили статуса регионального.
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