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Решение о предоставлении русскому языку статуса регионального в Николаеве до сих пор действующее - Кремень

Решение о предоставлении русскому языку статуса регионального в Николаеве до сих пор действующее - Кремень

Киев  •  УНН

 • 15776 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Решение Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального языка в городе Николаеве до сих пор остается в силе. Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook, передает УНН.

Цитата

“По информации прокуратуры Николаевской области, до сих пор остается в силе решение Николаевского городского совета № 19/4 от 21.08.2012 „О предоставлении русскому языку статуса регионального языка г. Николаева“. Областной прокуратурой в Николаевской городский совет направлен запрос о предоставлении информации о мерах, принятых для отмены или признания недействительным указанного решения совета. В случае непринятия последней надлежащие меры, прокуратурой будет поднят вопрос об обращении с иском в суд о признании недействительным и противоправным соответствующего решения Николаевского горсовета”, — написал Кремень.

Кремень также призвал местные советы всех уровней активизировать работу по разработке и принятию региональных программ развития и функционирования украинского языка. “С момента принятия Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” Нежинский горсовет первый среди местных советов проголосовал местную программу развития и функционирования украинского языка.

“Убежден, что соответствующие программы должны быть приняты всеми местными советами”, — подчеркнул Уполномоченный.

Дополнение

Кремень сообщал, что в Запорожской области русский язык лишили статуса регионального.

С 16 января украинский язык стал языком обслуживания потребителей в Украине как единственный государственный. Так, с 16 января 2021 года вся сфера обслуживания должна была перейти на украинский язык, обслуживание любым другим языком может осуществляться только по просьбе клиента.

За два месяца Офис языкового омбудсмена получил почти тысячу сообщений о возбуждении в отношении обслуживания потребителей на государственном языке. Больше всего — в Киеве и области, а львовяне, к примеру, жалуются в основном на нарушения в других областях.

Отметим, что нарушение таких норм будет означать для учреждений административные штрафы — от 200 до 700 необлагаемых минимумов (от 3400 до 11900 грн). Эти изменения вступят в силу только в июле 2022 года.

В Верховной Раде зарегистрированы несколько законопроектов, два — от “слуг народа”, которыми предлагается отменить (№ 4638) или отсрочить (№ 4638-2) норму о штрафах для сферы услуг.

Украинские Национальные Новости

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