В Николаевской области на песчаном пляже застряла "скорая" с больным
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. В Николаевской области в районе городского пляжа г. Южноукраинск в песке застряла карета скорой помощи, перевозивший больного в лечебное учреждение, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Как сообщили в пресс-службе, 7 июня в 08:17 на линию “101” поступила информация о том, что в районе городского пляжа г. Южноукраинск в песке застряла карета скорой помощи, перевозивший больного в лечебное учреждение.
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На место выехало дежурное отделение 25 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Спасатели с помощью лебедки вытащили транспортное средство на безопасный участок дороги, после чего водитель продолжил движение.