В Николаевской области на песчаном пляже застряла "скорая" с больным

Как сообщили в пресс-службе, 7 июня в 08:17 на линию “101” поступила информация о том, что в районе городского пляжа г. Южноукраинск в песке застряла карета скорой помощи, перевозивший больного в лечебное учреждение.

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На место выехало дежурное отделение 25 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Спасатели с помощью лебедки вытащили транспортное средство на безопасный участок дороги, после чего водитель продолжил движение.