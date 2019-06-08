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У Миколаївській області на піщаному пляжі застрягла "швидка" з хворим

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. У Миколаївській області в районі міського пляжу м. Южноукраїнськ в піску застрягла карета швидкої медичної допомоги, яка перевозила хворого до лікувального закладу, передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.

Як повідомили у прес-службі, 7 червня о 08:17 на лінію “101” надійшла інформація про те, що в районі міського пляжу м. Южноукраїнськ в піску застрягла карета швидкої медичної допомоги, яка перевозила хворого до лікувального закладу.

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На місце виїхало чергове відділення 25 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Рятувальники за допомогою лебідки витягли транспортний засіб на безпечну ділянку дороги, після чого водій продовжив рух.

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