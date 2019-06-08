У Миколаївській області на піщаному пляжі застрягла "швидка" з хворим
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. У Миколаївській області в районі міського пляжу м. Южноукраїнськ в піску застрягла карета швидкої медичної допомоги, яка перевозила хворого до лікувального закладу, передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
Як повідомили у прес-службі, 7 червня о 08:17 на лінію “101” надійшла інформація про те, що в районі міського пляжу м. Южноукраїнськ в піску застрягла карета швидкої медичної допомоги, яка перевозила хворого до лікувального закладу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рятувальники витягли "швидку" зі снігового замету на Сумщині
На місце виїхало чергове відділення 25 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
Рятувальники за допомогою лебідки витягли транспортний засіб на безпечну ділянку дороги, після чого водій продовжив рух.