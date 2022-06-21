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В Николаеве утром были слышны взрывы - ОГА

В Николаеве утром были слышны взрывы - ОГА

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. В Николаеве утром были слышны взрывы. Информация уточняется. В области продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде. Об этом говорится в сводке из ОГА за сутки, передает УНН.

Цитата

«Утром в Николаеве раздавались взрывы. Информация уточняется», – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что вчера вечером и сегодня утром обстрелам в Николаевской области подверглись Широковская громада. По предварительной информации, потерпевших нет, информация о повреждениях уточняется.

«Продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде. Информация о потерпевших и повреждениях уточняется», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Николаевском районе, по данным ОК «Юг», вчера четыре ракеты Х-31А из вражеского истребителя и одна ракета типа «Оникс» из берегового ракетного комплекса были направлены на Очаков и попали в сельскохозяйственные угодья в пригороде. Потерпевших нет.

«В результате вчерашних обстрелов пгт Первомайское Первомайской громады зафиксировано повреждение хозяйственных помещений, возгорание хозяйственного здания. После вражеских обстрелов вчера в селе Лиманы Галицыновской громады возник пожар жилого дома и сухой травы. Пострадавших нет», – информируют в ОГА.

Кроме того, ночью была обстреляна Первомайская громада. По предварительной информации, пострадавших нет, повреждены дома.

Дополнение

20 июня сообщалось, что один человек погиб, еще двое получили ранения в результате ракетного удара по Очакову Николаевской области.

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