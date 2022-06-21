У Миколаєві зранку лунали вибухи - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У Миколаєві зранку було чути вибухи. Інформація уточнюється. В області тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Про це йдеться у зведенні з ОДА за добу, передає УНН.
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«Зранку у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що вчора ввечері та сьогодні зранку обстрілів на Миколаївщині зазнала Широківська громада. За попередньою інформацією, потерпілих немає, інформація щодо пошкоджень уточнюється.
«Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється», - зазначається в повідомленні.
Окрім того, у Миколаївському районі, за даними ОК «Південь», вчора чотири ракети Х-31А з ворожого винищувача та одна ракета типу «Онікс» з берегового ракетного комплексу були спрямовані на Очаків та влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті. Потерпілих немає.
«Внаслідок вчорашніх обстрілів смт Первомайське Первомайської громади зафіксовано пошкодження господарських приміщень, займання господарчої будівлі. Після ворожих обстрілів вчора у селі Лимани Галицинівської громади виникла пожежа житлового будинку та сухої трави. Потерпілих немає», - інформують в ОДА.
Окрім того, вночі було обстріляно Первомайську громаду. За попередньою інформацією, потерпілих немає, пошкоджено будинки.
Доповнення
20 червня повідомлялося, що одна людина загинула, ще двоє дістали поранення внаслідок ракетного удару по Очакову Миколаївської області.