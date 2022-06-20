Ракетний удар по Очакову: одна людина загинула, двоє поранено – Кім

Деталі

"Вночі ракетами чотирма, наскільки я пам'ятаю, було завдано удару по Очакову по інфраструктурних об'єктах. Частина збита, частина прилетіла. Загинув один цивільний, двоє поранених", – сказав Кім.

За його словами, наразі ймовірність висадки російського десанту у місті вкрай невелика. Це пов'язано з тим, що сухопутного сполучення до Очакова, окрім як через Миколаїв чи Вознесенськ, більше немає. Кім також наголосив, що загроза нападу на Миколаїв зберігається.

"Звісно ж, загроза нападу на Миколаїв зберігається. Але ми не бачимо зосередження сил із території Криму, з території Херсонської області для підготовки наступальних дій”, – додав голова ОДА.

Доповнення

Голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила, що окупанти продовжують хаотично обстрілювати Миколаївську область, по Очакову, зокрема, завдали удару з авіації. Під ударами залишаються Баштанський та Миколаївський райони.

Усього 19 червня у Миколаївській області поранення отримали 10 людей. Дітей серед них немає.