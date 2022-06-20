Ракетный удар по Очакову: один человек погиб, двое ранены – Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате ракетного удара по Очакову Николаевской области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, сообщает УНН.
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"Ночью ракетами четырьмя, насколько я помню, был нанесен удар по Очакову по инфраструктурным объектам. Часть сбита, часть прилетела. Погиб один гражданский, двое раненых", - сказал Ким.
По его словам, вероятность высадки российского десанта в городе крайне невысокая. Это связано с тем, что сухопутного сообщения к Очакову, кроме как через Николаев или Вознесенск, больше нет. Ким также подчеркнул, что угроза нападения на Николаев сохраняется.
"Конечно, угроза нападения на Николаев сохраняется. Но мы не видим сосредоточения сил с территории Крыма, с территории Херсонской области для подготовки наступательных действий", - добавил глава ОГА.
Дополнение
Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила, что оккупанты продолжают хаотически обстреливать Николаевскую область, по Очакову, в частности, нанесли удар из авиации. Под ударами остаются Баштанский и Николаевский районы.
Всего 19 июня в Николаевской области ранения получили 10 человек. Детей среди них нет.