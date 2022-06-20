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Николаевскую область хаотично обстреливает враг: по Очакову ударили из авиации, в регионе горело пшеничное поле

Киев • УНН

 • 248357 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Российские оккупанты продолжают хаотично обстреливать Николаевскую область, по Очакову в частности нанесли удар из авиации, есть погибшие и раненые, сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, пишет УНН.

Цитата

"Под ударами остаются Баштанский и Николаевский районы. В частности, вчера, рашисты обстреляли территорию Березнеговатской, Широкинской, Галициновской и Воскресенской громад. Из-за обстрелов зафиксировано возгорание на поле с озимой пшеницей и проблемы с энерго- и водоснабжением в некоторых населённых пунктах. Также, с применением авиации, был обстрелян город Очаков. Повреждены жилые дома. К сожалению, есть погибшие и раненые", - сообщила глава Николаевского облсовета в Telegram.

Детали

Всего же, по словам Замазеевой, за минувшие сутки, 19 июня, в Николаевской области ранения получили 10 человек. Детей среди раненых нет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

"По состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 302 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 66 пострадавших получили помощь амбулаторно", - отметила председатель облсовета.

Дополнение

18 июня в результате обстрелов российских оккупантов в Николаевской области ранения получили 16 человек.

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