Миколаївщину хаотично обстрілює ворог: по Очакову вдарили з авіації, в області горіло пшеничне поле

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"Під ударами залишаються Баштанський та Миколаївський райони. Зокрема, вчора, рашисти обстріляли територію Березнегуватської, Широкінської, Галіцинівської та Воскресенської громад. Через обстріли зафіксоване загорання на полі з озимою пшеницею та проблеми з енерго- та водопостачанням у деяких населених пунктах. Також, з застосуванням авіації, було обстріляне місто Очаків. Пошкоджено житлові будинки. На жаль, є загиблі та поранені", - повідомила голова Миколаївської облради у Telegram.

Деталі

Загалом же, зі слів Замазєєвої, за минулу добу, 19 червня, на Миколаївщині поранення отримали 10 людей. Дітей серед поранених немає. Усі постраждалі доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

"Станом на сьогоднішній ранок, у миколаївських лікарнях знаходяться 302 громадянини, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 66 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - зазначила голова облради.

Доповнення

18 червня внаслідок обстрілів російських окупантів на Миколаївщині поранення дістали 16 людей.