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Миколаївщину хаотично обстрілює ворог: по Очакову вдарили з авіації, в області горіло пшеничне поле

Миколаївщину хаотично обстрілює ворог: по Очакову вдарили з авіації, в області горіло пшеничне поле

Київ • УНН

 • 248357 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Російські окупанти продовжують хаотично обстрілювати Миколаївщину, по Очакову зокрема завдали удар з авіації, є загиблі та поранені, повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, пише УНН.

Цитата

"Під ударами залишаються Баштанський та Миколаївський райони. Зокрема, вчора, рашисти обстріляли територію Березнегуватської, Широкінської, Галіцинівської та Воскресенської громад. Через обстріли зафіксоване загорання на полі з озимою пшеницею та проблеми з енерго- та водопостачанням у деяких населених пунктах. Також, з застосуванням авіації, було обстріляне місто Очаків. Пошкоджено житлові будинки. На жаль, є загиблі та поранені", - повідомила голова Миколаївської облради у Telegram.

Деталі

Загалом же, зі слів Замазєєвої, за минулу добу, 19 червня, на Миколаївщині поранення отримали 10 людей. Дітей серед поранених немає. Усі постраждалі доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

"Станом на сьогоднішній ранок, у миколаївських лікарнях знаходяться 302 громадянини, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 66 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - зазначила голова облради.

Доповнення

18 червня внаслідок обстрілів російських окупантів на Миколаївщині поранення дістали 16 людей.

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