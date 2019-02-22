В Николаеве задержали мужчину, который "поставлял" мальчиков для педофилов

30-летний николаевец, который сам имеет нетрадиционные интимные предпочтения, систематически снабжал заказчикам для оказания сексуальных услуг 16-летних подростков. 21 февраля сводника задержали оперативники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и бойцы роты полиции особого назначения непосредственно, когда тот уже привез очередного несовершеннолетнего к клиенту и получил за это 2000 гривен, из которых 500 - должен был отдать "подопечному".

Следователи Следственного управления под процессуальным руководством областной прокуратуры собрали достаточную доказательную базу преступной деятельности мужчины, чтобы сообщить ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 302 УК Украины "Создание или содержание мест разврата и сводничество". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет.

Известно, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних, изнасилование неестественным способом и сводничество для разврата подростков, за что попал за решетку на одиннадцать лет, а через шесть - был освобожден условно досрочно и полтора года назад оказался на свободе и продолжил заниматься организацией детской проституции, получая от этого прибыль.

Подростков, готовых за деньги выполнять сексуальные прихоти педофилов, преступник находил среди своего окружения.

Сейчас преступник задержан в по ряду ст. 208 УПК Украины, в ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения. Также будет решаться вопрос о привлечении к ответственности клиентов задержанного.

Напомним, в Киеве до 12 лет тюрьмы приговорен педофил, жертвами которого стали две малолетние сестры.