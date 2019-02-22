У Миколаєві затримали чоловіка, який "постачав" хлопчиків для педофілів

30-річний миколаївець, який сам має нетрадиційні інтимні вподобання, систематично постачав замовникам для надання сексуальних послуг 16-річних підлітків. 21 лютого, звідника затримали оперативники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми та бійці роти поліції особливого призначення безпосередньо, коли той вже привіз чергового неповнолітнього до клієнта та отримав за це 2000 гривень, з яких 500 – повинен був віддати "підопічному".

Слідчі Слідчого управління під процесуальним керівництвом обласної прокуратури зібрали достатню доказову базу злочинної діяльності чоловіка, аби повідомити йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 302 КК України "Створення або утримання місць розпусти і звідництво". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до семи років.

Відомо, що зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбещення неповнолітніх, зґвалтування неприроднім способом та звідництво для розпусти підлітків, за що потрапив за ґрати на одинадцять років, а через шість – був звільнений умовно достроково та півтора роки тому опинився на волі й продовжив займатись організацією дитячої проституції, отримуючи від цього прибуток.

Підлітків, готових за гроші виконувати сексуальні забаганки педофілів, злочинець знаходив серед свого оточення.

Наразі злочинець затриманий у поряду ст. 208 КПК України, найближчим часом суд обиратиме йому міру запобіжного заходу. Також вирішуватиметься питання про притягнення до відповідальності клієнтів затриманого.

Нагадаємо, у Києві до 12 років тюрми засуджено педофіла, жертвами якого стали дві малолітні сестри.