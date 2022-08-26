В Николаеве ночью раздавались взрывы - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В Николаеве в ночь на пятницу раздавались взрывы, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Цитата
"Ночью, 26 августа, около 03:30 в Николаеве раздавались взрывы. Информация уточняется", - сообщил Ким в Telegram.
Детали
Ситуация по районам, по данным главы ОВА, следующая:
Николаевский район:
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- Днем, 25 августа, в 14:25 обстрелам подверглось село Лупарево Галицыновской громады, в результате чего возник пожар хозяйственного сооружения. Без пострадавших.
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Баштанский район:
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- Вчера, 25 августа, ориентировочно в 10:00, 20:30, 23:30 и сегодня, 26 августа, около 05:30 были обстрелены сел Широкое и Красная Долина Широковской громады. Попадания были преимущественно за пределами населенных пунктов, повреждены две сельхозпостройки домохозяйств. Пострадавших нет.
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- Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Вечером, 25 августа, ориентировочно в 18:10 были обстрелы пгт Березнеговатое. По информации ОК "Юг", удар был нанесен реактивными системами залпового огня "Ураган". Попадание по сельскохозяйственным площадям. Без жертв.
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В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
Враг в ночь на 25 августа ударил по жилому сектору в Николаеве.