В Николаеве ночью раздавались взрывы - глава ОВА

Цитата

"Ночью, 26 августа, около 03:30 в Николаеве раздавались взрывы. Информация уточняется", - сообщил Ким в Telegram.

Детали

Ситуация по районам, по данным главы ОВА, следующая:

Николаевский район:



Днем, 25 августа, в 14:25 обстрелам подверглось село Лупарево Галицыновской громады, в результате чего возник пожар хозяйственного сооружения. Без пострадавших.



Баштанский район:



Вчера, 25 августа, ориентировочно в 10:00, 20:30, 23:30 и сегодня, 26 августа, около 05:30 были обстрелены сел Широкое и Красная Долина Широковской громады. Попадания были преимущественно за пределами населенных пунктов, повреждены две сельхозпостройки домохозяйств. Пострадавших нет.



Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Вечером, 25 августа, ориентировочно в 18:10 были обстрелы пгт Березнеговатое. По информации ОК "Юг", удар был нанесен реактивными системами залпового огня "Ураган". Попадание по сельскохозяйственным площадям. Без жертв.



В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Враг в ночь на 25 августа ударил по жилому сектору в Николаеве.