У Миколаєві вночі лунали вибухи - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Миколаєві у ніч на п'ятницю лунали вибухи, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Вночі, 26 серпня, близько 03:30 у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється", - повідомив Кім у Telegram.
Деталі
Ситуація по районах, за даними голови ОВА, наступна:
Миколаївський район:
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- Вдень, 25 серпня, о 14:25 обстрілів зазнало село Лупарево Галицинівської громади, внаслідок чого виникла пожежа господарчої споруди. Без постраждалих.
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Баштанський район:
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- Вчора, 25 серпня, орієнтовно о 10:00, 20:30, 23:30 та сьогодні, 26 серпня, близько 05:30 були обстріли сіл Широке і Червона Долина Широківської громади. Влучання були переважно за межами населених пунктів, пошкоджено дві сільгоспбудівлі домогосподарств. Постраждалих немає.
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- Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Ввечері, 25 серпня, орієнтовно о 18:10 були обстріли смт Березнегувате. За інформацією ОК "Південь", удар був завданий реактивними системами залпового вогню "Ураган". Влучання по сільськогосподарських площах. Без жертв.
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У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
Ворог у ніч на 25 серпня вдарив по житловому сектору у Миколаєві.