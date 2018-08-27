В Николаеве испытали новую турбину, которая не имеет аналогов в мире

"Сегодня состоялись тестовые испытания нового агрегата новой турбины на 32 гигаватта, которая не имеет аналогов в мире. Кто наши конкуренты - General Electric, Siemens и Rolls-Roycе. А нет, Rolls-Roycе не является конкурентом, потому что у него нет турбины такой мощности, в них 25 гигаватта максимум. Я вас поздравляю с тем, что испытания сейчас, сегодня, только что прошли успешно", - сообщил он.



Порошенко также сообщил, что уже есть внутренние заказчики на эти турбины - "Укртрансгаз" и "Укргаздобыча".



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Напомним, украинский оборонно-промышленный комплекс до конца года планирует завершить создание и модернизации более 20 образцов вооружения и военной техники.