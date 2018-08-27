У Миколаєві випробували нову турбіну, яка не має аналогів у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Миколаєві, на державному підприємстві "Зоря" – "Машпроект", випробували нову турбіну на 32 гігавата, яка не має аналогів у світі. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив під час робочої поїздки на Миколаївщину, передає УНН.
"Сьогодні відбулися тестові випробування нового агрегату, нової турбіни на 32 гігавата, яка не має аналогів у світі. Хто наші конкуренти – General Electric, Siemens та Rolls-Roycе. А ні, Rolls-Roycе не є конкурентом, бо в нього немає турбіни такої потужності, у них 25 гігават максимум. Я вас вітаю з тим, що випробування зараз, сьогодні, щойно пройшли успішно", - повідомив він.
Порошенко також повідомив, що вже є внутрішні замовники на ці турбіни – "Укртрансгаз" та "Укргазвидобування".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна налагодила виробництво дефіцитних боєприпасів
Нагадаємо, український оборонно-промисловий комплекс до кінця року планує завершити створення і модернізації понад 20 зразків озброєння і військової техніки.