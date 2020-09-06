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В Николаеве в шести учебных заведениях обнаружили коронавирус

Киев • УНН

 • 42456 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Николаеве в шести учебных заведениях обнаружили коронавирус, несколько классов и групп отправили на самоизоляцию. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА, передает УНН.

В Николаеве в шести учебных заведениях обнаружили коронавирус

“Случаи заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано среди детей и персонала 6 организованных детских учреждений (все в Николаеве)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе эпидрасследования определены контактными и направлены на самоизоляцию:

  • школа № 19 — 1 класс;
  • школа № 20 — 1 класс;
  • школа № 29 — 2 класса;
  • школа № 46 — 1 класс;
  • детский сад № 71 — 1 группа;
  • детский сад № 95 — 1 группа.

Отмечается, что по Николаевской области по состоянию на 5 сентября показатель заболеваемости COVID-19 за предыдущие 14 дней на 100 тыс. населения — 54,23 (при допустимом базовом уровне не более 40 на 100 тыс. населения). Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 27,4% (при допустимом не более 50%).

“Среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иммуноферментного анализа (ИФА) в течение последних семи дней на 100 000 населения — 59,56 (при допустимом не менее 24 на 100 тыс. населения)”, — сообщили в Николаевской ОГА.

Как сообщал УНН, по состоянию на 5 сентября в Украине зафиксировано 133 787 случаев COVID-19, из них 2811 летальных, 61649 пациентов выздоровели. За сутки — 2836 новых случаев, выздоровели 1036 пациентов.

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