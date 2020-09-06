У Миколаєві в шести навчальних закладах виявили коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Миколаєві в шести навчальних закладах виявили коронавірус, декілька класів і груп відправили на самоізоляцію. Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОДА, передає УНН.
“Випадки захворювань на коронавірусну інфекцію COVID-19 зареєстровано серед дітей та персоналу 6 організованих дитячих закладів (всі у м.Миколаєві)”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в ході епідрозслідування визначено контактними та направлено на самоізоляцію:
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- ЗСО № 19 — 1 клас;
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- ЗСО № 20 — 1 клас;
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- ЗСО № 29 — 2 класи;
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- ЗСО № 46 — 1 клас;
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- ЗДО № 71 — 1 група;
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- ЗДО № 95 — 1 група.
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Зазначається, що по Миколаївській області станом на 5 вересня показник захворюваності на COVID-19 за попередні 14 днів на 100 тис. населення — 54,23 (при допустимому базовому рівні не більше 40 на 100 тис. населення). Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 — 27,4% (при допустимому не більш як 50%).
“Середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) та імуноферментного аналізу (ІФА) впродовж останніх семи днів на 100 тисяч населення — 59,56 (при допустимому не менше ніж 24 на 100 тис. населення)”, — повідомили в Миколаївській ОДА.
Як повідомляв УНН, станом на 5 вересня в Україні зафіксовано 133 787 випадків COVID-19, з них 2811 летальних, 61 649 пацієнтів одужали. За добу — 2836 нових випадків, одужали 1036 пацієнтів.