В Николаеве украинские военные отбили аэропорт Кульбакино
Киев • УНН
КИЇВ. 4 марта. УНН. Украинские военные в Николаеве отбили аэропорт Кульбакино. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает УНН.
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"В Николаеве наши отбили аэропорт Кульбакино!"- написал Геращенко в Telegram.
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Также информацию подтвердил еще один советник главы МВД Вадим Денисенко.
"... стало известно, что бой под Николаевом еще продолжается, но мы погнали врага. Мы освободили аэропорт Кульбакино и начинаем преследовать врага, который убегает", - отметил Денисенко.
Ранее
Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что защитники Николаева выбили оккупантов из города и продолжают бой на окраинах.