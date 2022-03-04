У Миколаєві українські військові відбили аеропорт Кульбакіне
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Українські військові у Миколаєві відбили аеропорт Кульбакіне. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає УНН.
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"У Миколаєві наші відбили аеропорт Кульбакіне!" - написав Геращенко у Telegram.
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Також інформацію підтвердив ще один радник голови МВС Вадим Денисенко.
"... стало відомо, що бій під Миколаєвом ще триває, але ми погнали ворога. Ми звільнили аеропорт Кульбакіне і починаємо переслідувати ворога, який втікає", - зазначив Денисенко.
Раніше
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що захисники Миколаєва вибили окупантів з міста і продовжують бій на околицях.