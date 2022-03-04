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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 675 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Миколаєві українські військові відбили аеропорт Кульбакіне

У Миколаєві українські військові відбили аеропорт Кульбакіне

Київ • УНН

 • 403382 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Українські військові у Миколаєві відбили аеропорт Кульбакіне. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає УНН.

Цитата

"У Миколаєві наші відбили аеропорт Кульбакіне!" - написав Геращенко у Telegram.

Додамо

Також інформацію підтвердив ще один радник голови МВС Вадим Денисенко.

"... стало відомо, що бій під Миколаєвом ще триває, але ми погнали ворога. Ми звільнили аеропорт Кульбакіне і починаємо переслідувати ворога, який втікає", - зазначив Денисенко.

Раніше

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що захисники Миколаєва вибили окупантів з міста і продовжують бій на околицях.

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