В Николаеве и Харькове сообщают о взрывах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Корреспонденты Общественного сообщают, что в Николаеве и Харькове слышны звуки взрывов. Об этом информирует УНН.
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"В Харькове и Николаеве прогремели взрывы, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении.
При взрывах в этих областях раздавались сирены воздушной тревоги. Пока информация о "попадании" уточняется.
Напомним
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