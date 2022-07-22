В Николаеве и Харькове сообщают о взрывах

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"В Харькове и Николаеве прогремели взрывы, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении.

При взрывах в этих областях раздавались сирены воздушной тревоги. Пока информация о "попадании" уточняется.

Напомним

Оккупанты ночью обстреляли 3 района Днепропетровской области: есть сильные разрушения и жертвы.