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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Николаеве и Харькове сообщают о взрывах

В Николаеве и Харькове сообщают о взрывах

Киев • УНН

 • 284780 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Корреспонденты Общественного сообщают, что в Николаеве и Харькове слышны звуки взрывов. Об этом информирует УНН.

Цитата

"В Харькове и Николаеве прогремели взрывы, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении.

При взрывах в этих областях раздавались сирены воздушной тревоги. Пока информация о "попадании" уточняется.

Напомним

Оккупанты ночью обстреляли 3 района Днепропетровской области: есть сильные разрушения и жертвы.

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