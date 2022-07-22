У Миколаєві та Харкові повідомляють про вибухи

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"У Харкові та Миколаєві пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Під час вибухів у цих областях лунали сирени повітряної тривоги. Наразі інформація про "попадання" уточнюється.

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