У Миколаєві та Харкові повідомляють про вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Кореспонденти Суспільного повідомляють, що у Миколаєві та Харкові чути звуки вибухів. Про це інформує УНН.
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"У Харкові та Миколаєві пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Під час вибухів у цих областях лунали сирени повітряної тривоги. Наразі інформація про "попадання" уточнюється.
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