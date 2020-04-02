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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 85184 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100349 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102522 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101779 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109834 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98683 просмотра

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В Николаеве сотрудники музея шьют защитные маски на 119-летней машинке

В Николаеве сотрудники музея шьют защитные маски на 119-летней машинке

Киев  •  УНН

 • 16619 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Николаевском областном краеведческом музее шьют защитные маски для своих сотрудников на 119-летней швейной машинке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу музея в Facebook.

“Директор музея, Владимир Анатольевич Михайлов, привез швейную машинку своей бабушки. Это машинка фирмы „Зингер“, 1901 года выпуска, в рабочем состоянии. Сотрудники не сразу разобрались, как заправляется шпуля, потому что впервые такую видели. Общими усилиями все сделали! Теперь маски для сотрудников шьем на двух машинках!”, — говорится в сообщении.

Напомним, итальянская компания, производитель автомобилей, Automobili Lamborghini начала шить защитные маски из-за пандемии COVID-19.

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