В Николаеве сотрудники музея шьют защитные маски на 119-летней машинке
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Николаевском областном краеведческом музее шьют защитные маски для своих сотрудников на 119-летней швейной машинке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу музея в Facebook.
“Директор музея, Владимир Анатольевич Михайлов, привез швейную машинку своей бабушки. Это машинка фирмы „Зингер“, 1901 года выпуска, в рабочем состоянии. Сотрудники не сразу разобрались, как заправляется шпуля, потому что впервые такую видели. Общими усилиями все сделали! Теперь маски для сотрудников шьем на двух машинках!”, — говорится в сообщении.
Напомним, итальянская компания, производитель автомобилей, Automobili Lamborghini начала шить защитные маски из-за пандемии COVID-19.