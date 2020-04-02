У Миколаєві співробітники музею шиють захисні маски на 119-річній машинці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї шиють захисні маски для своїх співробітників на 119-річній швейній машинці. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку музею у Facebook.
“Директор музею, Володимир Анатолійович Михайлов, привіз швейну машинку своєї бабусі. Це машинка фірми „Зінгер“, 1901 року випуску, в робочому стані. Співробітники не відразу розібралися, як заправляється шпуля, бо вперше таку бачили. Спільними зусиллями все зробили! Тепер маски для співробітників шиємо на двох машинках!”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, італійська компанія, виробник автомобілів, Automobili Lamborghini почала шити захисні маски через пандемію COVID-19.