Lamborghini почала шити медичні маски
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Італійська компанія, виробник автомобілів, Automobili Lamborghini почала шити захисні маски через пандемію COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт компанії.
Lamborghini переобладнала частину заводу в Сант-Агата-Болоньєзе для виготовлення хірургічних масок для лікарні в Болоньї, яка бере участь в боротьбі з пандемією коронавіруса.
"В екстреній ситуації що ми вважаємо, що зобов'язані внести конкретний внесок у загальну справу. Ми переможемо в цій битві разом, працюючи разом, підтримуючи тих, хто знаходиться на передньому краї боротьби з цією пандемією кожен день", заявив президент компанії Стефано Доменікалі.
Нагадаємо, виробництво медичних масок в Україні збільшилося до 800 тисяч на добу.