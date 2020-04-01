Lamborghini начала шить медицинские маски
Киев • УНН
КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Итальянская компания, производитель автомобилей, Automobili Lamborghini начала шить защитные маски из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт компании.
Lamborghini переоборудовала часть завода в Сант-Агата-Болоньезе для изготовления хирургических масок для больницы в Болонье, которая участвует в борьбе с пандемией коронавируса.
"В экстренной ситуации мы считаем, что обязаны внести конкретный вклад в общее дело. Мы победим в этой битве вместе, работая вместе, поддерживая тех, кто находится на переднем крае борьбы с этой пандемией каждый день", заявил президент компании Стефано Доменикали .
Напомним, производство медицинских масок в Украине увеличилось до 800 тысяч в сутки.