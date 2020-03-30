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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 93732 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102137 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104247 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103359 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111635 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100352 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Производство медицинских масок в Украине увеличилось до 800 тысяч в сутки

Производство медицинских масок в Украине увеличилось до 800 тысяч в сутки

Киев  •  УНН

 • 31727 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Производство медицинских масок увеличилось до 800 000 в сутки. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

"Всего уже производится около 800 000 (медицинских масок - ред.) ... точно больше, чем полмиллиона", - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что производство масок выросло с 460 000 масок в сутки до 800 000.

Глава правительства отметил, что все равно этого количества недостаточно, поэтому Украина заказывает медицинские маски в Китае.

"Рынок Украины, как и рынок всех стран не был готов к такому использованию масок", - добавил он.

Напомним, Правительство рассматривает несколько сценариев дальнейших действий во время карантина.

В Украине зафиксировано 548 случаев COVID-19, 13 человек умерли.

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