Производство медицинских масок в Украине увеличилось до 800 тысяч в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Производство медицинских масок увеличилось до 800 000 в сутки. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.
"Всего уже производится около 800 000 (медицинских масок - ред.) ... точно больше, чем полмиллиона", - сказал Шмыгаль.
Он напомнил, что производство масок выросло с 460 000 масок в сутки до 800 000.
Глава правительства отметил, что все равно этого количества недостаточно, поэтому Украина заказывает медицинские маски в Китае.
"Рынок Украины, как и рынок всех стран не был готов к такому использованию масок", - добавил он.
Напомним, Правительство рассматривает несколько сценариев дальнейших действий во время карантина.
В Украине зафиксировано 548 случаев COVID-19, 13 человек умерли.