Уряд розглядає кілька сценаріїв подальших дій під час карантину - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Уряд скоро представить подальший план дій щодо режиму життя під час епідемії коронавірусу. Зокрема, розглядається декілька сценаріїв. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.
"Розроблено й проаналізовано декілька сценаріїв... протягом декількох днів ми представимо, як ми рухатимемось далі", - сказав Шмигаль.
Він пояснив, що розглядається декілька сценаріїв. Зокрема, карантин може бути короткочасний, але жорстким, так і довготривалим із запровадженням окремих санітарних норм, таких як масочний режим.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 548 випадків COVID-19, 13 людей померли.