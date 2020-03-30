Правительство рассматривает несколько сценариев дальнейших действий во время карантина - Шмыгаль

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 89475 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101274 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103405 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102603 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110735 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100062 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104698 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106506 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131452 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130417 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство рассматривает несколько сценариев дальнейших действий во время карантина - Шмыгаль

Правительство рассматривает несколько сценариев дальнейших действий во время карантина - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 15261 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Правительство скоро представит дальнейший план действий по режиму жизни во время эпидемии коронавируса. В частности, рассматривается несколько сценариев. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

"Разработаны и проанализированы несколько сценариев ... в течение нескольких дней мы представим, как мы будем двигаться дальше", - сказал Шмыгаль.

Он пояснил, что рассматривается несколько сценариев. В частности, карантин может быть кратковременный, но жестким, так и долговременным с введением отдельных санитарных норм, таких как масочный режим.

Напомним, в Украине зафиксировано 548 случаев COVID-19, 13 человек умерли.

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