Виробництво медичних масок в Україні збільшилося до 800 тисяч на добу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Виробництво медичних масок збільшилося до 800 тисяч на добу. Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.
"Всього вже виробляється близько 800 тисяч (медичних масок - ред.)...точно більше, ніж пів мільйона",- сказав Шмигаль.
Він нагадав, що виробництво масок виросло із 460 тисяч масок на добу до 800 тисяч.
Глава уряду відзначив, що все одно цієї кількості не достатньо, тому Україна замовляє медичні маски в Китаї.
"Ринок України, так як і ринок всіх країн не був готовий до такого використання масок", - додав він.
Нагадаємо, Уряд розглядає кілька сценаріїв подальших дій під час карантину.
В Україні зафіксовано 548 випадків COVID-19, 13 людей померли.