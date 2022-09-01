В Николаеве раздалось шесть взрывов, "прилеты" на открытой территории и за пределами города - мэр

Цитата

"Друзья, недавно прогремели шесть взрывов. Снаряды легли на открытой территории и за пределами города", - отметил Сенкевич.

При этом он подчеркнул, что сегодня ночью и днем ​​тревога раздается очень часто. "Прошу всех быть максимально осторожными", – подчеркнул мэр Николаева.

Дополнение

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким 1 сентября сообщал, что вчера, 31 августа, в течение дня происходили постоянные вражеские обстрелы Первомайской громады в Николаевском районе. Также вчера, 31 августа, в течение дня под вражескими обстрелами находилось Шевченковская громада. В поселке Любомировка было частично разрушено административное здание, школу, складские помещения, повреждено около 40 жилых зданий.

Также вчера враг бил по Баштанскому району. В частности, нанес авиаудар парой вертолетов Ка-52 по Березнеговатской громаде. Без жертв. Вчера и ночью на 1 сентября были обстрелы в Широковской громаде.