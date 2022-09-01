У Миколаєві пролунало шість вибухів, "прильоти" на відкритій території та за межами міста - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Миколаєві пролунало шість вибухів, "прильоти" були на відкритій території та за межами міста, однак містянам треба залишатися обережними, заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram, пише УНН.
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"Друзі, нещодавно пролунало шість вибухів. Снаряди лягли на відкритій території та за межами міста", - зазначив Сєнкевич.
При цьому він наголосив, що сьогодні вночі і вдень тривога лунає дуже часто. "Прошу всіх бути максимально обережними", - підкреслив мер Миколаєва.
Доповнення
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім 1 вересня повідомляв, що вчора, 31 серпня, протягом дня відбувалися постійні ворожі обстріли Первомайської громади у Миколаєвському районі. Також вчора, 31 серпня, протягом дня під ворожими обстрілами перебувала Шевченківська громада. У селищі Любомирівка було частково зруйновано адміністративну будівлю, школу, складські приміщення, пошкоджено біля 40 житлових будівель.
Також вчора ворог бив по Баштанському району. Зокрема, завдав авіаудар парою гелікоптерів Ка-52 по Березнегуватській громаді. Без жертв. Вчора і у ніч на 1 вересня були обстріли у Широківській громаді.