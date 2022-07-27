В Николаеве прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Корреспонденты Общественного сообщают, что раздаются звуки взрывов в Николаеве, передает УНН.
Детали
Местные Telegram-каналы и корреспонденты Общественного сообщают о звуках взрывов в Николаеве.
Пока официальных сообщений от представителей власти нет.
Добавим
По состоянию на 03:15 27 июля воздушная тревога объявлена в Николаевской (длится уже третий час) и Луганской (длится уже 114-е сутки) областях. Также угроза артобстрела находится в Никопольском районе Днепропетровской области.