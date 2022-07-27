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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Николаеве прогремели взрывы

В Николаеве прогремели взрывы

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Корреспонденты Общественного сообщают, что раздаются звуки взрывов в Николаеве, передает УНН.

Детали

Местные Telegram-каналы и корреспонденты Общественного сообщают о звуках взрывов в Николаеве.

Пока официальных сообщений от представителей власти нет.

Добавим

По состоянию на 03:15 27 июля воздушная тревога объявлена в Николаевской (длится уже третий час) и Луганской (длится уже 114-е сутки) областях. Также угроза артобстрела находится в Никопольском районе Днепропетровской области.

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