У Миколаєві прогриміли вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Кореспонденти Суспільного повідомляють, що лунають звуки вибухів у Миколаєві, передає УНН.
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Місцеві Telegram-канали і кореспонденти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Миколаєві.
Наразі офіційних повідомлень від представників влади немає.
Додамо
Станом на 03:15 27 липня повітряна тривога оголошена у Миколаївській (триває вже третю годину) та Луганській (триває вже 114-ту добу) областях. Також загроза артобстрілу є у Нікопольському районі Дніпропетровської області.