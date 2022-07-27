У Миколаєві прогриміли вибухи

Деталі

Місцеві Telegram-канали і кореспонденти Суспільного повідомляють про звуки вибухів в Миколаєві.

Наразі офіційних повідомлень від представників влади немає.

Додамо

Станом на 03:15 27 липня повітряна тривога оголошена у Миколаївській (триває вже третю годину) та Луганській (триває вже 114-ту добу) областях. Також загроза артобстрілу є у Нікопольському районі Дніпропетровської області.