В Николаеве маршрутка с пассажирами столкнулась с деревом, есть пострадавшие

"20 марта около 19:40 в районе дома 55 по пр. Центральному 20-летний водитель маршрутного такси "РУТА" не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части с последующим столкновением с деревом. На данный момент установлено, что в результате ДТП повреждения получили четверо пассажиров микроавтобуса", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Продолжается следствие.

Напомним, сегодня во Львове маршрутка сбила насмерть 10-летнюю девочку.



