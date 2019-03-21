В Николаеве маршрутка с пассажирами столкнулась с деревом, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Вчера, 20 марта, в Николаеве 20-летний водитель маршрутки не справился с управлением, выехал на обочину и столкнулся с деревом. В результате ДТП пострадали четыре пассажира. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.
"20 марта около 19:40 в районе дома 55 по пр. Центральному 20-летний водитель маршрутного такси "РУТА" не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части с последующим столкновением с деревом. На данный момент установлено, что в результате ДТП повреждения получили четверо пассажиров микроавтобуса", - говорится в сообщении.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Продолжается следствие.
Напомним, сегодня во Львове маршрутка сбила насмерть 10-летнюю девочку.