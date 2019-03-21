У Миколаєві маршрутка з пасажирами зіткнулась з деревом, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Вчора, 20 березня, у Миколаєві 20-річний водій маршрутки не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та зіткнувся з деревом. Внаслідок ДТП постраждали чотири пасажири. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.
“20 березня близько 19:40 в районі будинку 55 по пр. Центральному 20-річний водій маршрутного таксі "РУТА" не впорався з керуванням та допустив виїзд за межі проїзної частини з послідуючим зіткненням з деревом.Наразі встановлено, що внаслідок ДТП ушкодження отримали четверо пасажирів мікроавтобусу”, — йдеться у повідомлені.
Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 286 КК України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Триває слідство.
Нагадаємо, сьогодні у Львові маршрутка збила на смерть 10-річну дівчинку.