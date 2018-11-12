В Николаеве горела церковь баптистов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Пожар произошел в здании церкви евангельских христиан-баптистов "Благодать Божья" в Николаеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
"11 ноября в 16:43 на ул. Степная, 35-Б на кровле здания церкви "Благодать Божья" возник пожар. В 18:35 пожар площадью 120 кв.м локализован и в 19:10 ликвидирован", – говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двое детей погибли на пожаре, пока родители работали в ночную смену
Предварительно, в результате загорания жертв и пострадавших нет.
Напомним, в Николаевской области произошел пожар в психоневрологическом интернате. Огонь охватил бытовое помещение жилого корпуса.