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У Миколаєві горіла церква баптистів

У Миколаєві горіла церква баптистів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Пожежа сталася у будівлі церкви євангельських християн-баптистів "Благодать Божа" у Миколаєві. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

"11 листопада о 16:43 на вул. Степова, 35-Б на покрівлі будівлі церкви "Благодать Божа" виникла пожежа. О 18:35 пожежу площею 120 кв.м локалізовано та о 19:10 ліквідовано", – йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Двоє дітей загинули на пожежі, поки батьки працювали у нічну зміну

Попередньо, внаслідок займання жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, у Миколаївський області сталася пожежа в психоневрологічному інтернаті. Вогонь охопив побутове приміщення житлового корпусу.

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