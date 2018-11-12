У Миколаєві горіла церква баптистів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Пожежа сталася у будівлі церкви євангельських християн-баптистів "Благодать Божа" у Миколаєві. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій України.
"11 листопада о 16:43 на вул. Степова, 35-Б на покрівлі будівлі церкви "Благодать Божа" виникла пожежа. О 18:35 пожежу площею 120 кв.м локалізовано та о 19:10 ліквідовано", – йдеться в повідомленні.
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Попередньо, внаслідок займання жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, у Миколаївський області сталася пожежа в психоневрологічному інтернаті. Вогонь охопив побутове приміщення житлового корпусу.