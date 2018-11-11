На Миколаївщині вночі горів психоневрологічний інтернат

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Миколаївський області, сьогодні вночі, сталася пожежа в психоневрологічному інтернаті. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає УНН.

Як розповіли рятувальники, сьогодні, 11 листопада о 03:59 до них надійшло повідомлення про пожежу в Гаражанському психоневрологічному будинку інтернаті на вул. Проїздній на території Старогаражанської сільської ради.

“Вже о 04:00 до місця події виїхали черговий караул 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини та вогнеборці місцевої пожежної команди „Привільне“. По приїзду встановлено, що вогнем охоплено побутове приміщення житлового корпусу № 1 та існувала загроза розповсюдження полум’я на більшу площу. До прибуття рятувальників персоналом закладу вжито невідкладних заходів щодо оповіщення, як Служби порятунку, так і перебуваючих людей в інтернаті. Було евакуйовано на свіже повітря 35 чоловік”, — розповіли рятувальники.

У ДСНС додали, що пожежа була ліквідована о 05:10. Внаслідок події постраждалих немає. Попередня причинна займання — порушення правил поводження з електропобутовими приладами.

Нагадаємо, у Марганці сталась пожежа на електростанції. Внаслідок пожежі тимчасово було призупинено електропостачання у місті.

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