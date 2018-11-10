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Марганець залишився без світла через пожежу на електростанції

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Марганці сталась пожежа на електростанції. Як повідомили у прес-службі ДСНС, внаслідок пожежі тимчасово було призупинено електропостачання у місті, передає УНН.

Як повідомили рятувальники, о 03:42 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу на території електростанції по вулиці Промислова міста Марганець.

“... пожежа виникла у масляному вимикачі закритого розподільчого пристрою на 6 кВт на площі 2 м. кв”, — йдеться у повідомленні.

У ДСНС відзначили, що внаслідок пожежі тимчасово було призупинено електропостачання у місті Марганець. Проведені роботи по відновленню електропостачання по резервній мережі.

Загиблих та постраждалих немає. Пожежу вдалось локалізувати о 04:25 та ліквідувати о 04:50.

Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами. Станом на 06:15 електропостачання відновлено.

Як повідомляв УНН, у Дніпрі вогнем знищено легковий автомобіль ВАЗ-2106 та пошкоджено чотири близько розташовані легкові автомобілі (Daewoo Matiz, Volkswagen Golf, Toyota Corolla, Renault Trafic).

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